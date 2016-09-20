В Мадриде началась Неделя российского кино

Неделя российского кино в Мадриде, проект Министерства культуры РФ, началась 19 сентября с презентации в Центре русской культуры и науки. Участников и гостей поприветствовал советник-посланник посольства РФ в Мадриде Сергей Михайлович Мелик-Багдасаров. Он отметил важность этого культурного мероприятия, которое проходит в столице Испании впервые в рамках года российского кино и перекрестного года туризма Испания-Россия. Коктейль был безупречно организован правительством королевства Наварра, которое представляла Ия Воронцовская.

Организаторов Недели представляли Юлия Брагина из компании «Фест-фильм» и Мария Уибберли из RRM Media Group (Международный фестиваль русского кино в Марбелье) Обе компании уже давно занимаются организацией кинофорумов и их задача - показать иностранным зрителям новое российское кино: профессиональное и конкурентноспособное, молодое и талантливое, красивое и заставляющее задуматься. Именно об этом в своем приветствии говорил г-н Мелик-Багдасаров, а поддержали его в этом в своем приветствии композитор и актер Евгений Рудин (DJ Groove), создавший саундтреки к фильму "Зеленая Карета", исполнитель одной из главных ролей в фильме "Без границ" Роман Маякин и испанская актриса Алехандра Греппи, сыгравшая роль мамы Валерия Харламова в фильме Легенда 17. Они говорили о том, что кино объединяет людей, лечит души, что у таланта нет национальности и границ. Именно под таким девизом пройдут показы фильмов в Мадриде.

По словам организаторов, телефоны не умолкают от звонков испанцев с вопросами о том, как попасть на сеансы. Организаторы благодарят за поддержку Министерство культуры РФ, посольство РФ в Мадриде, Российский центр культуры и науки и его сотрудников, правительство Наварры, Олега Губарева, медийных партнеров: МК Испания, порталы noticia.ru, madridru.es.