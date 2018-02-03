В КПРФ опровергают информацию об испанской недвижимости Грудинина

В КПРФ утверждают, что ни кандидат в президенты России от коммунистов Павел Грудинин, ни его супруга, ни его несовершеннолетние дети не владеют домом в Испании.

"Доходы Павла Николаевича (Грудинина), а также сведения о его имуществе полностью отражены в его декларации. Он не владеет домом в Испании", - заявил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что супруга Грудинина и его несовершеннолетние дети также не владеют этим домом, что и указано в соответствующих декларациях.

В пятницу в СМИ появились сообщения о приобретенном семьей Грудинина доме в Испании стоимостью свыше 54 млн рублей.

Ющенко пояснил, что "сразу после того как Грудинин был выдвинут в качестве кандидата на съезде ЦК КПРФ, он подал соответствующие запросы о закрытии своих счетов за рубежом".