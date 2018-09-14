В Каталонии задержали бывшего российского полицейского за контрабанду наркотиков

Гражданская гвардия задержала в Кастель-Пладжа-де-Аро (Жирона) бывшего офицера российской полиции, который подозревается в участии в деятельности преступной организации, занимавшейся отправкой в Россию крупных партий кокаина.

В заявлении испанских правоохранительных органов сообщается, что операция «Быков» началась после получения сообщения из Министерства внутренних дел, которое позволило установить местонахождение и задержать 29-летнего преступника.

Российские власти сообщают, что ему удалось организовать поставку по меньшей мере 35 кг кокаина в бутылках с ромом из Доминиканской Республики через аэропорт Санкт-Петербурга.

Мужчина предположительно бежал из РФ, когда местня группировка, которую он возглавлял, была раскрыта. Российские правоохранители предполагали, что преступник скрывался в Испании, и обратились за содействием к местным коллегам. Следователи обратили внимание на частые поездки людей из его окружения в Барселону, что позволило в скором времени установить, что экс-офицер проживал в Кастель-Пладжа-де-Аро. Когда агенты Гражданской гвардии задержали его, у него был найден поддельный паспорт на имя гражданина Украины.