В Каталонии готовятся к росту числа русских туристов

Генеральный директор управления туризма правительства Каталонии Октави Боно подтвердил, что в нынешнем году ожидается закрепление тенденции к росту числа российских туристов в регионе. Как сообщают информационные агентства Испании, этот показатель вновь начал расти в прошлом году после серьезного падения в связи с кризисом. В ходе прошедшей в пятницу пресс-конференции и презентации выставки B-Travel Боно констатировал, что в 2016 году число гостей из России выросло на 4-5%, и в 2017-м этот рост продолжится, "в основном благодаря улучшению позиций рубля по отношению к евро".

Глава управления туризма отметил, что в настоящее время евро находится ниже психологической отметки в 60 рублей. "Мы знаем, что спуск ниже отметки в 60 рублей окажет положительное влияние", - отметил Боно. Впрочем, он также добавил, что необходимо учитывать и другие факторы, например, восстановление туристического сектора в Египте и Турции. В качестве положительного признака Боно отметил рост общего числа мест на регулярных рейсах в каталонских аэропортах примерно на 7%.

Что касается визитов русских туристов в Барселону, то председатель Гильдии отелей города Жорди Клос заверил, что в этом смысле показатели роста могут оказаться еще выше, чем в среднем по Каталонии: путешественники, посещающие Барселону, относятся к сегменту премиум-туризма, где произошло более выраженное падение, но вместе с тем происходит и более быстрое восстановление.