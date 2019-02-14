В Испании заведут дело на мурманскую компанию, бросившую корабль с экипажем на борту

Администрация порта Мотриль (Гранада) собирается подать в суд на «Мурманское морское пароходство». Принадлежащий ему теплоход «Заполярье» на протяжении трёх месяцев стоит у причала из-за проблем с финансированием и топливом.

Разбирательства могут затянуться на 3-4 месяца, после чего корабль подлежит продаже с аукциона. Часть суммы, вырученной с продажи, пойдёт на погашение портовых сборов, зарплат и долгов перед поставщиками. Оставшиеся средства пополнят государственную казну, и позже будет принято решение об их дальнейшем использовании.

Администрация порта выразила наибольшую обеспокоенность положением восьми членов экипажа. Они остаются на борту, поскольку, покинув его, не смогут получить оплату за работу. При этом срок нахождения на вахте составляет 2-3 месяца. В случае смены владельца, у них не останется обязательств перед российским работодателем. В порту заверили, что юридический отдел занимается поиском возможного выхода из сложившейся ситуации.

Российский теплоход был задержан в Пуэрто-Мортиль по решению Генеральной дирекции судоходства Испании. На судне перевозили техническую соль. В июле прошлого года теплоход бросил якорь неподалёку от берегов Сеуты из-за возникших финансовых проблем и отсутствия топлива.