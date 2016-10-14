В Испании задержан украинец, попавший в аварию в состоянии опьянения

25-летний украинец, проживающий в муниципалитете Виладасенс (провинция Жирона), попал в серьезную аварию. В крови у него нашли и алкоголь, и наркотики. Об этом сообщает La Vanguardia.

ДТП произошло около 3:30 на трассе GI-633. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался сзади в фургон. В результате виновник аварии, которым сотрудники дорожной полиции считают украинца, не пострадал. А находившиеся в фургоне люди получили ранения, тяжесть которых не уточняется.

Проведенный анализ показал 1,14 миллиграммов алкоголя в крови водителя при норме в 0,25. Кроме того, тест на наркотики выявил содержание анфетамина или метанфетамина в крови.

Украинец был задержан, а потом отпущен до суда.