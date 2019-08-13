В Испании задержан бывший чиновник из России

Бывшего зампреда правительства и министра экономики Ставрополья Андрея Мургу, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве, задержали в Испании, сообщил NewsTracker источник в СУ СКР по СК.
«Мурга задержан в Испании. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. После того, как подозреваемого доставят в Ставропольский край, он будет арестован на два месяца», - сообщил источник.
По информации источника NewsTracker, в Испании у супруги Мурги имеется особняк.
Дело о мошенничестве в отношении Андрея Мурги возбудили в январе. По данным следствия, бывший зампред правительства присвоил себе 3,5 миллиона рублей при создании сайта для предпринимателей, которые ему передал экс-директор КРСК Заур Абдурахимов.
Позже, в феврале, Мургу объявили в федеральный розыск, а уже в июне - в международный. После подачи в международный розыск суд заочно избрал бывшему чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, которые будут исчислять с момента пересечения границы Российской Федерации и передачи обвиняемого Мурги конвойной службе ФСИН России.Темы: Русская Испания