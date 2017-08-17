В Испании вышел свежий номер "Русского журнала"

Вышел свежий номер «Русского журнала» в Испании. "В августо-сентябрьском издании вас ждет эксклюзивное интервью с Тони Тио, членом организационного комитета регаты Puig Vela Clàssica и президентом Ассоциации Мореплавателей Барселоны, в котором он рассказывает о 10-летнем юбилеи регаты классических парусников и влюбленности в море", - отметили в редакции журнала.

Также в свежем номере — интервью с Барбарой де Кампс, директором по маркетингу и связям с общественностью музея хамона и вина в Барселоне Jamón Experience, в котором она делится знаниями о том, как выбирать, покупать, хранить и есть хамон. Кроме того, рубрика «Путешествие» познакомит читателей с лучшими музеями Барселоны.

С помощью рубрики «Фотопроект» можно отправиться в путешествие по виноградникам Каталонии, а рубрика «Винотека» научит готовить несколько видов сангрии.

Рубрика «Вип-стиль» познакомит читателей с Гарбинье Мугуруса, первой испанской теннисисткой, ставшей победительницей Уимбилдона. А рубрика «Медицина» расскажет о последних трендах в области превентивной медицины.

"Новости мира моды, тренды и тенденции, а также много интересного в свежем, летнем, номере «Русского журнала» в Испании", - говорится в анонсе.

Найти новый номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны и Мадрида. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».