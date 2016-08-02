В Испании вышел свежий номер «Русского журнала»

Вышел августовско-сентябрьский номер «Русского журнала» в Испании. В нем можно прочитать увлекательное интервью с шеф-поварами Иваном и Сергеем Березуцкими. В этом году их московский ресторан Twins, которому всего полтора года, занял 75 место в престижном рейтинге The World's 100 Best Restaurants.

Также в 48 номере читателя ждет эксклюзивное интервью с Доминго Очоа, основателем компании Spania GTA и создателем первого испанского суперкара GTA Spano, в котором он говорит об испанской автомобильной промышленности, производстве спорткаров и о тенденциях в отрасли создания роскошных спортивных автомобилей.

«В рубрике «Инвестиции» вы сможете прочитать все самое интересное об идеальном месте для жизни в Испании, а в рубрике «Гость номера» найдете захватывающую историю создания роскошных матрасов Hästens. Помимо этого, в журнале — история русской национальной святыни и символа российской государственности, Московского Кремля, места, где каждый период истории Москвы и России, каждый поворот сложной судьбы русского государства оставил свой неизгладимый след. C помощью статьи в рубрике «Путешествие» мы приглашаем вас совершить путешествие по лучшим бухтам и пляжам скалистого берега, Коста-Браве, а в «Яхт-клубе» вас ждет красочный репортаж о ежегодной парусной регате Puig Vela Clàssica. Кроме того, новости мира моды, тренды и тенденции, а также много всего интересного в свежем номере журнала», - рассказали в редакции.

Найти свежий номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».