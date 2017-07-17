В Испании вышел самый "пляжный" номер "Русского журнала"

В свежем, очень пляжном и морском, издании читателя ждет эксклюзивное интервью с Оленка Ибарретхе, директором по маркетингу бренда Havaianas, в котором она рассказывает о феноменальном успехе бразильской марки вьетнамок.

Также в журнале — интервью с дочерью создательницы испанского бренда Dolores Cortés о пляжных тенденциях этого года.

В рубрике «Деловой портрет» можно прочитать об инновационных яхтах-гибридах, а в рубрике «Яхт-клуб» — найти фоторепортаж с элитной регаты Trofeo de vela Conde de Godó.

Помимо этого, в июльском номере вас ждет интервью с организаторами барселонского фестиваля El Grec, а также модный репортаж с недели моды 080 Barcelona Fashion.

С помощью статьи рубрик «Путешествие» и «Винотека» читатели отправятся в путешествие по самой живописной области Испании — Галисии.

Кроме того, июльский номер публикует свежие новости мира моды и рассказывает о новых трендах и тенденциях.

Найти свежий номер «Русского журнала» можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны и Мадрида. С электронной версией — ознакомиться на сайте «Русского журнала».