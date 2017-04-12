В Испании вышел из печати апрельский номер "Русского журнала"

Вышел апрельский номер «Русского журнала» в Испании. Найти его можно в четырех- и пятизвездочных отелях, ресторанах, автомобильных салонах, салонах красоты и спа-центрах, а также в VIP-залах аэропортов Барселоны.

Читателя ждет эксклюзивное интервью с Эстер Марией Ларучиа, директором Barcelona Bridal Fashion Week, в котором она рассказывает о стремительном развитии свадебного сектора и о том, почему девять из десяти невест выбирают свадебные наряды «Made in Spain». А также в журнале — интервью с Сантосом Лопезом, создателем бренда SantosCostura, в свадебных и вечерних платьях которого дефилируют известные испанские дамы и актрисы.

В рубрике «Большие деньги» представлен рейтинг богатейших людей России и Испании, а в «Деловом портрете» — интервью с Ангелиной Малининой, директором нового салона красоты Sakurami в Барселоне.

"Помимо этого, в преддверии гран-при «Формула-1» в Каталонии, мы поговорили с директором трассы в Монмело, а также сделали репортаж о проходящем в начале апреля на трассе в Монмело этапе чемпионата мира FIA World Rallycross Championship", - рассказали в редакции.

"Что касается «вкусной части» журнала, то в рубрике «Гастрономия» речь идет о вкусе и цвете Каталонии, типичных продуктах региона и гастрономических маршрутах, а рубрика «винный туризм» — готовая инструкция для винных путешествий по Каталонии", - добавили в редакции журнала.

Это уже 54-й номер "Русского журнала" в Испании. С электронной версией можно ознакомиться на сайте «Русского журнала».