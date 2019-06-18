В Испании убита 14-летняя россиянка

В городе Матаро (Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки, которая проживала в Испании с мамой и старшим братом - тоже несовершеннолетним. Вскрытие подтвердило, что девушка была убита.

Газета La Vanguardia со ссылкой на соседей и знакомых семьи сообщает, что мать подростков часто улетала в Россию. В этот раз её тоже не было дома. Около 22:00 друзья семьи приехали, чтобы удостовериться, что все в порядке, так как девушка не выходила на связь. Дверь открыть не смогли и пришлось проникнуть в квартиру через соседний балкон. Тело россиянки с перерезанным горлом нашли на полу в одной из комнат. В квартире было много крови, уточняет издание.

Брат погибшей исчез, его ищут. По словам соседей незадолго до трагедии из квартиры доносились крики - брат и сестра выясняли отношения.

Мать подростка, узнав о смерти дочери, экстренно вернулась в Испанию. По данным газеты, женщина с двумя детьми переехала в Испанию чуть больше года назад.