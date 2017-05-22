В Испании у россиян конфисковали 6 чемоданов с сигаретами

Офицеры Гражданской гвардии изъяли 4 236 пачек российского табака различных марок у пассажира и водителя автомобиля, следовавшего по трассе А-5 в черте муниципалитета Санта-Олалья, расположенного в провинции Толедо в центральной части Испании. Как сообщают информационные агентства Испании, сигареты, общая стоимость которых составляет 18 582 евро, находились в 6 чемоданах и 2 дорожных сумках.

Патрульные остановили автомобиль с португальскими номерами, следовавший в сторону Мадрида, с целью проверки документов у находившихся в нем лиц. Ими оказались мужчина и женщина, граждане РФ с действующей визой. Из-за их поведения офицеры заподозрили, что туристы могут что-то скрывать. По этой причине они провели обыск и обнаружили в багажнике сумки, заполненные табаком российского производства. Их владельцы рассказали, что забрали сигареты в Лиссабоне и везли их в столичный пригород Мостолес. Доказать факт оплаты соответствующего налога на импорт они не смогли. Агенты Гражданской гвардии конфисковали у россиян багаж с товаром как партию контрабанды.