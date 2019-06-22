В Испании собирают деньги на похороны русской девушки

"На днях в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия. Погибла юная девочка. Многие, кто живет в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий… Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе закроем этот счет и покажем, что солидарность наша не имеет границ, рас и возраста", - цитирует РИА Новости пост в одной из групп русскоязычного сообщества в Испании.

Как отмечается, цель – собрать пять тысяч евро, на которые выписан счет похоронного агентства. На настоящий момент удалось собрать более половины этой суммы.

Как сообщалось ранее, в городе Матаро (Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки, которая проживала в Испании с мамой и старшим братом - тоже несовершеннолетним. Вскрытие подтвердило, что девушка была убита. Тело россиянки с ранением в области шеи нашли в квартире, где проживала семья. Также исчез 16-летний брат девушки.