В Испании россиянку приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство

Гражданку России Светлану Батукову испанский суд приговорил к 14 годам лишения свободы за убийство мужа.
Гражданин Германии Хорст Ганс Хенкельс был убит в 2016 году. Тело нашли в его доме на Майорке. По версии стороны обвинения, это было хорошо спланированное убийство. Сначала женщина давала ему препараты, снижающие двигательную активность. Когда мужчина потерял способность к сопротивлению, она убила его ножом. Хенкельс умер от потери крови.
Однако сама Батукова утверждает, что на супруга загрызли собаки. А ее адвокат собирается обжаловать приговор, напоминая, что на ноже отсутствуют отпечатки его подзащитной.
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