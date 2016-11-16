В Испании пропал 32-летний россиянин

32-летний житель Москвы Дмитрий Лашкин пропал в Испании. Последний раз он вышел на связь 7 ноября, и с тех пор никаких известий от него родственники не получали. Вернуться в Россию он должен был 14 ноября.

В полицию с заявлением о пропаже обратился отец Дмитрия. Сын предупредил его, что улетает в Испанию и вернется 14 ноября. Последний раз звонил отцу из Мадрида 7 ноября и рассказал, что гуляет по городу. С тех пор он на связь не выходил.

О пропавшем россиянине сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Московская полиция уже начала проверку. Оператор связи подтвердил факт звонка из Испании. Кроме того, была проверена информация о вылетах пропавшего.