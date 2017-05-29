В Испании отмечают рост российского турпотока

Число российских туристов, которые в этом году уже успели отдохнуть в Испании, выросло на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. Об этом заявил министр энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Альваро Надаль Бельда в понедельник в ходе российско-испанского бизнес-форума.