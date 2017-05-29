В Испании отмечают рост российского турпотока

Число российских туристов, которые в этом году уже успели отдохнуть в Испании, выросло на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. Об этом заявил министр энергетики, туризма и цифровых технологий Испании Альваро Надаль Бельда в понедельник в ходе российско-испанского бизнес-форума.
Растущий спрос на испанское направление отмечают и российские туроператоры. Как сообщалось ранее, россиян, желающих этим летом отдохнуть в Испании, стало примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Самые популярные направления - Коста-Дорада, Коста-Брава и Майорка.Темы: Русская Испания Туризм