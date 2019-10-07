В Испании обвинили Фридмана в попытке «захватить» бизнес

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times, в распоряжении которой оказались судебные документы по этому делу, прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд». Фридман обвинения в свой адрес отрицает.

В судебных документах отмечается, что в 2016 году российский миллиардер пытался приобрести ZWW «по смешной цене» в €20 млн, что «намного ниже ее рыночной стоимости». Получив отказ, господин Фридман, согласно заявлению прокурора, устроил «экономическую осаду» на ZWW и ее родительскую компанию Zed+. Для этого миллиардер якобы повлиял на решение VimpelCom прекратить сотрудничество с Zed+, которое приносило ZWW 40% выручки. Принадлежащая Фридману LetterOne владеет 47,85% акций, дающих право голоса, в VimpelCom, которая сейчас носит название Veon.

Кроме того, по мнению прокурора, Михаил Фридман играл «ключевую» роль в принятии решения одного из потенциальных кредиторов ZWW: российский миллиардер имеет косвенное долевое участие в Amsterdam Trade Bank (ATB), который входил в синдикат банков, отказавших в предоставлении кредита ZWW, после чего мобильный оператор был вынужден объявить о своей неплатежеспособности.

Сам Михаил Фридман все обвинения в свой адрес отрицает, а его представитель заявил, что уверен, что «суд прекратит дело после того, как у судьи будет возможность выслушать показания господина Фридмана и изучить определенные доказательства по этому делу». Дача показаний господином Фридманом назначена на октябрь, отмечает Financial Times.