В Испании не ждут наплыва украинских мигрантов после отмены виз

"Либерализация виз уже была осуществлена ранее в отношении других европейских стран, например, балканских, и при этом не произошло увеличения нелегальной миграции из этих стран. Поэтому у нас нет оснований считать, что это произойдет с Украиной", — цитирует РИА Новости представителя МИД Испании.

Собеседница агентства напомнила, что если человек, въезжая на территорию Испании без визы, остается там дольше установленного срока, то в силу вступит соответствующие европейское и испанское законодательство. "Если будут происходить случаи нелегальной миграции в нашу страну, в Шенгенскую зону, то будут применяться как правила ЕС, предполагающие в подобных случаях возвращение в страну происхождения, так и местное законодательство – закон о правах и свободах иностранцев в Испании и об их социальном статусе, который также предполагает возвращение в страну происхождения тех граждан, которые находятся на территории страны незаконно", — добавила дипломат.

С 11 июня свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины, которые въезжают в ЕС в туристических, предпринимательских и семейных целях. "Для другого типа виз, не краткосрочных, то есть с целью учебы, работы, воссоединения с семьей, правила не менялись – это национальные визы, которые регулируются другими нормами", — уточнила представитель МИД.

По данным Национального института статистики, в Испании легально проживают 102 786 украинцев.