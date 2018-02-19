В Испании начался суд по делу о «русской мафии»

Суд над подозреваемыми в отмывании средств стартовал в понедельник в Испании. Всего по делу "русской мафии", которое рассматривает Национальная судебная коллегия королевства, проходят 18 человек, в том числе депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

Как ожидается, слушания продлятся около двух недель, передает ТАСС. Обвиняемым грозит от пяти до восьми с половиной лет тюремного заключения, а также штрафы. Прокуратура считает, что с 1996 года выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем. 17 из 18 подозреваемых лично явились на заседание.

В 2008 году правоохранительные органы королевства провели операцию "Тройка", в ходе которой была ликвидирована преступная группировка, действующая на территории страны. Считается, что ее главарем был Геннадий Петров, которого сначала задержали испанские стражи порядка, однако затем он был выпущен на свободу. В 2012 году он бежал от испанского правосудия. Не исключается, что часть членов группировки могла быть связана с "тамбовско-малышевской бандой".

Резник неоднократно отрицал все обвинения. В понедельник он заверил, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность, поскольку доверяет суду королевства. Ранее его защита называла предъявленные депутату обвинения нелепыми.