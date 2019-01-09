В Гранаде освобождены из рабства пять девушек из России и Украины

Испанская полиция провела спецоперацию в ночном клубе «Скандал» (Гранада) и освободила из сексуального рабства пять девушек - россиянок и украинок.
Как сообщает Granada Hoy, задержаны четыре человека, трое из них уже заключены под стражу. Преступники подыскивали своих жертв в России и Украине. Последней отдавалось предпочтение, так как оттуда было легче перевозить девушек в Испанию. Жертвами становились совсем молодые девушки из неблагополучных или просто бедных семей.
Объявления о предоставлении сексуальных услуг размещались в Интернете.Темы: Русская Испания Гранада Происшествия