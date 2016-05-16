В Эстепоне выступят восходящие звезды балета

Гала-концерт начнется 22 мая в 17:00 в Эстепоне, в Teatro Auditorio Filipe VI. В нем примут участие солисты известных балетных труп и ученики Школы русского балета Марбельи. Они не только неоднократно участвовали в престижных международных балетных конкурсах в Бельгии, Франции, Италии, США, но и становились их финалистами и призерами. В настоящий момент в школе обучаются более 60 студентов разных возрастов и национальностей.

Школа Русского Балета (School of Russian Ballet) была основана в Марбелье Региной Зархиной в 2012 году. Регина Зархина, педагог с многолетним опытом работы, имеет степень магистра в области театра и танца Университета Колорадо и степень бакалавра в области кинорежиссуры. Она была профессором кафедры балета университета штата Юта, преподавала в Школе танца Элмхерст Королевского балета Бирмингема.

Саша Мухамедова (Dutch National Ballet, Голландия) родилась в Лондоне. Начала свое балетное образование в Королевской Балетной школе (The Royal Ballet School) и в Бирмингеме, в Школе танца Элмхерст (Elmhurst School of Dance), а закончила его и окончательно сложилась как балерина уже под руководством своей матери, Маши Мухамедовой, в прошлом солистки Большого Театра.С 2008 года Саша член труппы Dutch National Ballet. В ее репертуаре много классических и современных сольных партий.

Джеймс Стаут ((Dutch National Ballet, Голландия) учился в Канаде, а затем в Королевской Балетной школе (The Royal Ballet School) в Лондоне. Член труппы Dutch National Ballet c 2007 года.

В настоящее время Джеймс исполняет ведущие партии многих классических и современных балетов.

Егор Алферов (Большой Театр) родился в Москве в балетной семье. В 2015 году окончил Московскую Государственную академию хореографии и сразу же был принят в турппу Большого Театра.

Среди его учителей были такие мастера как Андрей Смирнов и Валерий Лагунов.

Сэс Ив (Metropolitan Opera Ballet, США) успешно занимался различными балетными дисциплинами в результате чего был принят в Московскую Государственную академию хореографии. После ее окончания Сэс стал членом балетной труппы Метрополитан Опера в Нью-Йорке, а также принимал участие во многих Бродвейских постановках.