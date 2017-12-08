В Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария отметили 350-летие дипломатических отношений с Россией

В минувший вторник в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Андалусия) отметили 350-ю годовщину прибытия первой российской дипломатической делегации. Как сообщают информационные агентства, в память об этом знаменательном событии, произошедшем в 1667 году, в городе был установлен мемориал, церемонию открытия которого посетили посол РФ Юрий Корчагин, мэр Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария Давид де ла Энсина, а также представители русского сообщества и члены Ассоциации волжских казаков в Испании.

После этого официальные лица посетили открытие выставки художника Андрея Гладкова "Россия в литографиях", которая проходит в музее Hospitalito, а завершил программу дня концерт классической музыки с участием Андрея Ярошинского и Ержана Кулибаева. Представители Посольства РФ отметили важность юбилейного мероприятия, посвященного "началу дипломатических отношений, чья продолжительность исчисляется веками", и выразили надежду на то, что оно поспособствует "объединению обоих народов".

Первую русскую делегацию, прибывшую к берегам Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария 5 декабря 1667 года, возглавлял генерал Петр Потемкин. Основной целью этой миссии было установление торговых отношений с портом Архангельска, откуда следовал груженый армянской икрой корабль. Судно направлялсь в Италию. 4 декабря его пассажиры сошли на берег Пуэрто-де-Санта-Мария по приглашению генерал-капитана региональной армии, герцога де Мединасели Хуана Франсиско де ла Серда. В городе члены делегации пробыли две недели, после чего они отправлись в Мадрид на встречу с королевой-регентом Марианной Австрийской.