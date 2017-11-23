В Барселоне успешно завершился I Всеиспанский форум молодых соотечественников

Завершил свою работу I Всеиспанский форум молодых соотечественников на тему «Молодёжная дипломатия. Консолидация молодых соотечественников и их роль в продвижении объективного образа России». В этом году форум проходил 17-19 ноября 2017 года в городе Барселона.

Цель форума - предоставить возможность молодым людям вырасти в ответственных лидеров, расширить их кругозор и понимание современной международной ситуации и роли России в мире, говорится в сообщении оргкомитета форума.

Участниками стали более 30 молодых соотечественников со всех концов Испании, от 18 до 35 лет, владеющие русским языком, и являющиеся молодёжными лидерами, руководителями общественных организаций, учёными, предпринимателями, экономистами, юристами, журналистами и блогерами.

Форум состоялся благодаря финансовой поддержке Посольства России в Испании и представительства Россотрудничества в Испании, и при содействии Генерального Консульства России в Барселоне. Организатором форума выступил Координационный Совет объединений российских соотечественников в Испании.

В мероприятии приняли участие: заместитель директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Болдырев Александр Вилович,

чрезвычайный и полномочный посол России в Испании и Андорре Корчагин Юрий Петрович, генеральный консул России в Барселоне Клименко Юрий Николаевич, руководитель представительства Россотрудничества в Испании Эдуард Анатольевич Соколов, председатель Координационного Совета объединений российских соотечественников в Испании Шувалова Ольга Владимировна.

По видео связи участников форума приветствовала начальник Управления Россотрудничества по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Евко Ольга Олеговна.

Своё приветственное письмо направил депутат Госдумы,

сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Земцов Николай Георгиевич.

В ходе форума состоялись следующие тематические выступления и дискуссии:

- Образовательная лекция «Современная международная обстановка, внешняя политика России, ключевые вызовы и перспективы развития международных отношений» Лектор: первый секретарь Посольства России в Испании Евдокимов Евгений Витальевич;

- Круглый стол «Международное сотрудничество и межкультурный диалог» Эксперты: специалист по Международным отношениям, выпускница МГИМО Лысенко Ксения Александровна; бывший председатель Координационного Совета организаций российских соотечественников в Швейцарии, организатор Молодёжного форума Швейцарии Любовь Валентиновна Фельманн;

- Выступление на тему «Получение бесплатного высшего образования в России как фактор общественной дипломатии». Эксперт: ведущий специалист-эксперт предтавительства Россотрудничества в Испании Домбровская Татьяна Николаевна;

- Выступление на тему «Правительство Москвы. Направления поддержки общественного молодёжного движения соотечественников». Эксперт: старший специалист по работе с молодёжью ГКУ города Москвы «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московский Дом соотечественника» Пякшева София Юсефовна;

- Круглый стол «Поддержка и защита прав соотечественников, проживающих за рубежом». Эксперт: председатель КСОРС Испании и координатор по юридическим вопросам Шувалова Ольга Владимировна;

- Конференция «Инновационные технологии и проекты». Эксперт: директор центра научно-технического и инновационного сотрудничества с ибероамериканскими странами ЮЗГУ Фролов Николай Сергеевич;

- Тренинг «Лидерство. Построение личного бренда. Продвижение себя среди нужной целевой аудитории» Ведущий: эксперт по личной эффективности и по построению личного бренда Самойлова Виктория Сергеевна;

- Рабочая сессия «Механизмы консолидации русскоязычной молодежи, проживающей за рубежом. Создание сети русскоязычной молодежи в Испании». Эксперты: член КСОРС Испании, координатор по направлению «Молодёжь и спорт» Шереметьев Иван Юрьевич; член КСОРС Испании, координатор по направлению «Связь со СМИ» Медведев Михаил Валериевич;

- Круглый стол «Механизмы продвижения объективного образа России как фактор обеспечения интересов российской общины».

Эксперт: член КСОРС Испании, координатор по направлению «Связь со СМИ» Медведев Михаил Валериевич.

Всеиспанский форум молодых соотечественников станет ежегодным мероприятием. В 2018 году его проведение планируется в Мадриде.