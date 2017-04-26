В Барселоне пройдёт Чемпионат мира по средневековому бою

В Барселоне с 29 апреля по 1 мая 2017 года состоится Чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва наций». В этом году будут учавствовать сборные 32 стран мира. К соревнованию готовится и российская команда, которая на предыдущих состязаниях становилась абсолютным чемпионом в массовых боях.
В чемпионате принимают участие сборные 32 стран мира: Аргентина, Белоруссия, Чехия, Финляндия, Венгрия, Казахстан, Люксембург, Нидерланды, Испания, Украина, Австралия, Чили, Дания, Франция, Израиль, Киргизия, Мексика, Новая Зеландия, Швейцария, Сербия, США, Австрия, Хорватия, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Молдавия, Польша, Словакия, Великобритания, и, конечно же, Россия.
В рамках чемпионата проводятся бои по нескольким номинациям: бои «1 на 1» на мечах и древковом оружии, массовые бои «3 на 3», «5 на 5» и «21 на 21» - бугурты. Бойцы облачаются в стальную броню – реконструкцию исторического доспеха, и используют незаточенные аналоги рыцарского оружия. Судьи тщательно оценивают соблюдение всех правил исторической реконструкции: аутентичность доспехов, комплектация вооружения, достоверность обмундирования и его изготовление по старинным технологиям.
В массовых боях человек, коснувшийся «третьей точкой» (колено, спина, щит) земли, считается проигравшим. В одиночных номинациях счет ведется по очкам.
Кроме турнира, на «Битве наций» в этом году будет организована средневековая ярмарка, развлекательная программа и конкурс исторического костюма. Финальные бои будут проводиться 1 мая.
На протяжении всех предыдущих фестивалей сборная России становилась абсолютным чемпионом в массовых боях. В этом году в российскую сборную включены бойцы со всей страны, всего 51 человек, в том числе чемпионы страны и мира по историческому средневековому бою: Сергей Уколов, Кунченко Дмитрий, Киселюс Андрей, Горюнов Артем, Грызлов Виталий. Капитан российской сборной – Тростин Дмитрий.
Организаторы мероприятия: Международная ассоциация исторического средневекового боя (HMBIA) – некоммерческая спортивная международная организация, штаб-квартира которой расположена в Лихтенштейне. Имеет представительства в четырех европейских странах. Основной задачей Ассоциации является развитие исторического средневекового боя (ИСБ) как мирового спорта и культурного движения, его популяризация среди людей всех возрастов.
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