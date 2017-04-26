В Барселоне пройдёт Чемпионат мира по средневековому бою

В Барселоне с 29 апреля по 1 мая 2017 года состоится Чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва наций». В этом году будут учавствовать сборные 32 стран мира. К соревнованию готовится и российская команда, которая на предыдущих состязаниях становилась абсолютным чемпионом в массовых боях.