В Барселоне пройдет встреча с писателем и телеведущей Татьяной Толстой

Встреча с известным русским писателем Татьяной Никитичной Толстой пройдет в рамках проекта «Культурный код» в ArtSpace Barcelona 18 февраля. Разговор пойдет «О себе, о семье, о литературе», сообщает журнал "Твой город Барселона".

"Кто такая Татьяна Толстая? Если использовать официальную риторику, то прежде всего на язык просятся эти три слова: писатель, публицист, телеведущая. Но если добавить личных эмоций, то определений будет гораздо больше", - пишет "Твой город". Для одних это - автор романа «Кысь» и сборников рассказов, поднявших ее на вершину «новой волны» современной литературы. Для других – ведущая программы «Школа злословия», способная вывести из себя самых железных селебрити. Ну а для третьих – популярный блогер, каждая заметка которого вызывает заметный общественный резонанс, причем не так уж и важно, что послужило поводом для ее написания – случайно залетевшая в чемодан муха, выходка писателя Захара Прилепина или искусство приготовления пирога из капусты.

Для создателей проекта «Культурный код» Татьяна Толстая – это прежде всего глубокий, умный, ироничный собеседник, общение с которым обязательно должно оставить след в наших умах, памяти и сердцах. Выбирая тему творческого вечера в Барселоне, писатель предложила поговорить «О себе, о семье, о литературе», то есть, по сути, о самых важных для нее самой вещах. Разговор должен получиться очень интересным.

Начало встречи: 18:00

Место проведения: ArtSpace Barcelona. Calle Madrazo 54-56 Bajos, 08006 Барселона

Справки и информация: info@culturecodebcn.com, +34 672 304 172, +34 666 922 721

Билеты можно приобрести на сайте culturecodebcn.com и в редакции журнала «Твой город Барселона» по адресу: Rambla de Catalunya, 115 Bis, 9 этаж.

Стоимость билетов: в предварительной продаже - 30 евро, на площадке в день мероприятия – 40 евро (в стоимость включен напиток и при необходимости - аппаратура для синхронного перевода с русского на испанский).