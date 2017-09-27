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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Барселоне пройдет международный фестиваль короткой прозы на русском языке

          В Барселоне пройдет международный фестиваль короткой прозы на русском языке

          12:12 27.09.2017

          С 29 сентября по 4 октября в Барселоне пройдет I Международный фестиваль короткой прозы «Без границ», организованный литературным мультикультурным центром Andprose General Multicultural Ltd при поддержке литературно-художественной страницы «Перелетная птица». Награждение победителей фестиваля пройдет 30 сентября в Centro Civic Barceloneta.

          Фестиваль «Без границ» на лучший рассказ на русском языке создан в поддержку творчества русскоязычных авторов всего мира независимо от страны проживания. В 2017 году в шорт-лист фестиваля вошли 8 работ. 

          Юлия Пилявская, Председатель Жюри I Международного фестиваля короткой прозы «Без границ»: «В какой-то момент я осознала, что в моей стране очень мало русскоязычных конкурсов. На мой взгляд, поддержка молодых авторов является отличным стимулом для них продолжать литературную работу, поэтому нам было важно привлечь как можно большее количество участников. За время конкурса мы получили несколько десятков текстов самой разной тематики и стиля, и выбрать лучший из них было непростой задачей. Надеюсь, в этом году мы заложили долгую традицию, встречаться в Барселоне без границ и рамок».

          В жюри конкурса представлены: 

          • Юрий Володарский, критик, журналист, публицист.
          • Юрий Ковальский, главный редактор литературного журнала «Радуга» (Киев)
          • Елена Боришполец, поэт, журналист.
          • Елена Зински, поэт, эссеист, художник.
          • Юля Пилявская, писатель, Председатель Жюри.

          «На фестивале «Без границ» я буду вручать специальный приз «Перелетная птица». Его может получить любой автор, вне зависимости от того, вошел он в шорт-лист или нет, за рассказ о путешествии. Путешествии в другой край, в другой мир, в другое время, — отмечает Лена Зински, поэт, член жюри фестиваля. — У присланных рассказов самая разная тематика. Мой приз получит автор, которому лучше всего удалось перенести читателя в другую систему координат. Ведь чтение — это всегда путешествие».

          В рамках фестиваля также пройдут чтения произведений авторов, поэтический вечер Лены Зински и Лены Боришполец «Красное и белое», а также лекция/беседа литературного критика Юрия Володарского.

          С программой фестиваля Вы можете ознакомиться на сайте andprose.com. Более подробную информацию уточняйте, пожалуйста, по телефону +34630962112 или по почте julia@andprose.com.

          Темы: Русская Испания  Барселона Культура

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