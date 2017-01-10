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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » В Барселоне пройдет концерт "Ночных снайперов" и поэтический вечер Дианы Арбениной

          В Барселоне пройдет концерт "Ночных снайперов" и поэтический вечер Дианы Арбениной

          20:19 10.01.2017

          Российская рок-группа "Ночные снайперы" 29 января выступит со своим первым концертом в Барселоне. На следующий день, 30 января, в каталонской столице пройдет поэтический вечем лидера группы Дианы Арбениной.

          В 2018 году «Ночные Снайперы» отметят юбилей - 25 лет. За время своего существования одна из лучших российских рок-групп, возглавляемая музыкантом, поэтом Дианой Арбениной, записала с десяток альбомов, обзавелась тысячами поклонников по всему миру и побывала с концертами в разных частях света. "Космполитичная Барселона, где живет немало людей, знающих «снайперские» песни наизусть, в гастрольном графике музыкантов окажется впервые! Концерт «Ночных Снайперов» в Барселоне обещает стать главным музыкальным событием зимы для многих из нас. Во-первых, выступлений российских рок-звезд такого масштаба прежде здесь еще не случалось. Во-вторых, Диана Арбенина и ее команда везут в каталонскую столицу песни с их самой последней пластинки «выживут только влюбленные», релиз которой состоялся на международном лейбле Sony Music в феврале 2016 года и практически сразу получил статус платинового. Как и все предыдущее творчество группы, эта пластинка наполнена живой, настоящей, свободной энергией, которая моментально заряжает собравшихся в зале людей. Лирика Арбениной заставляет сердце биться чаще, а ритм и мелодии вдохновляют. На что? Конечно, жить и влюбляться, влюбляться и жить. Альбом «выживут только влюбленные» - это в первую очередь откровенность и глубина, которые анонсированы уже на обложке релиза, где Диана Арбенина полностью обнажилась не только душой. Это мой самый откровенный и крутой альбом о любви… С него стартанет, я думаю, какая-то новая история, потому что он очень непохож на все то, что мы делали», - говорит Диана. Мы ей верим. А еще обещаем, что это будет незабываемый вечер, ведь, как показывает почти 25-летняя история группы, «Ночные Снайперы» всегда умели быть в правильном месте, в правильное время и бить в цель", - говорится в пресс-релизе журнала "Твой Город Барселона", который выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

          На следующий день после концерта в Барселоне пройдет поэтический вечер Арбениной, который состоится в рамках проекта "Культурный код". "С гитарой в руках, резкая, умная, красивая, отчеканивающая слова песен, которые для многих из нас стали саундтреком 2000-х. Этот образ сложился по полным драйва концертам «Ночных Снайперов» в разных частях мира, по неизменно ярким выступлениям на фестивалях, эфирам на радио и телевидении. Такой мы знаем и любим Диану Арбенину уже лет двадцать. Но ее творческий вечер в рамках проекта «Культурный код» - это не совсем обычная история. Здесь мы сможем открыть для себя другие грани ее личности и таланта, для кого-то, быть может, еще мало знакомые. Диана Арбенина – поэт, прекрасно читающий свои стихи со сцены. Интереснейший рассказчик, способный как на вдохновенные монологи, так и на открытый, содержательный диалог с залом. Тем более, когда встреча с поклонниками проходит в камерной атмосфере. Диана пишет еще и отличную прозу, за что еще в 2004 году была отмечена независимой премией «Триумф», вручаемой за высшие достижения в области литературы и искусства. Художественные и публицистические тексты Дианы Арбениной выходят в авторских сборниках уважаемых российских издательств. Не меньшего внимания заслуживают ее колонки в хороших и умных журналах, вполне способные стать источником небанально сформулированных размышлений. Размышлений очень личных, но в то же самое время понятных и способных тронуть душу каждого человека – о Родине и о бабушке, которая лучше всех в семье жарила картошку, о русском языке и любви, в том числе и к кедровым орехам, о детстве и безумии взрослой жизни, где так много нужно успеть. На очередном вечере из серии «Культурный код» нам как всегда будет о чем поговорить, погрустить и посмеяться", - говорят организаторы.

          Место проведения концерта: Sala Bikini. Av. Diagonal, 547 (L'Illa Diagonal), метро Maria Cristina, Les Corts

          Начало концерта: 21:00

          Билеты: танцпол - 30 евро в предварительной продаже, 40 евро в день концерта, VIP-зона - 50 евро в предварительной продаже, 55 евро в день концерта, пакет «билет на концерт в Sala Bikini + билет на творческий вечер «Культурный код» в ArtSpace» – 50 евро

          Справки: +34 672 304 172, +34 666 922 721

          Место проведения поэтического вечераArtSpace Barcelona. Calle Madrazo 54-56 Bajos, 08006 Барселона

          Начало встречи: 20:00


          Билеты можно будет приобрести на сайте culturecodebcn.com


          Справки и информация:           info@culturecodebcn.com, +34 672 304 172, +34 666 922 721

          Стоимость билетов: в предварительной продаже - 25 евро, на площадке в день мероприятия – 30 евро (в стоимость включен напиток и при необходимости - аппаратура для синхронного перевода с русского на испанский); пакет «билет на концерт в Sala Bikini + билет на творческий вечер в рамках проекта «Культурный код» в ArtSpace» – 50 евро

          Темы: Русская Испания  Барселона Культура

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