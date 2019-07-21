В Барселоне похитили и два дня насиловали россиянку

Как сообщает La Vanguardia, россиянка заснула на автобусной остановке Nord. Там ее похитили двое неизвестных, которые с применением силы отвезли ее на пустырь. По словам девушки, это было нечто вроде палаточного лагеря, расположенного в трущобах. Там её продержали два дня, накачивая наркотиками и насилуя. Потом ей удалось сбежать. Местные жители нашли ее всю в синяках и кровоподтеках. Её доставили в госпиталь.

Полиция, ориентируясь на показания россиянки, нашла пустырь в районе Побленоу и задержала там двоих подозреваемых (граждан Румынии), а также женщину (испанку), которая, по словам пострадавшей, тоже ее избивала. Разыскиваются еще двое подозреваемых.

Известно, что до того, как приехать в Барселону, девушка находилась в Бенидорме, где живет ее мама. Потом она должна была улететь в Москву. После инцидента она обратилась в генконсульство РФ в Барселоне с просьбой выдать ей документы для возвращения в Россию, так как загранпаспорт она потеряла.