В Альмерии задержали подпольного русского косметолога

Гражданская гвардия задержала в Мохакаре (Альмерия) 57-летнюю гражданку России, постоянно проживающую в Великобритании. Женщину подозревают в том, что она проводила в Испании нелегальные косметологические процедуры, в том числе уколы ботокса.

В полиции сообщают, что это уже второй случай предоставления подпольных косметических услуг за этот год. В январе ещё одну русскую арестовали за аналогичную деятельность.

Известно, что косметолог приезжала в Испанию из Великобритании на 2-3 дня, чтобы обслуживать своих постоянных клиентов. Предполагается, что она могла работать не только в Альмерии, но и в других провинциях, включая Аликанте и Малагу.

Косметолог применяла ботокс и гиалуроновую кислоту. Полиция также обнаружила ряд продуктов с этикетками на русском языке, которые будут направлены в Испанское агентство медикаментов, чтобы установить их точный состав. Кроме того, при женщине были найдены бумаги с согласием на проведение процедур.

Отмечается, что задержанная является дипломированным врачом, но не входит в состав медицинской коллегии, что не даёт ей права работать в косметологических центрах и использовать определённые препараты.

В отличие от арестованной в январе женщины, которая работала на дому, жительница Великобритании принимала пациентов прямо в номере отеля или в косметологических кабинетах, не имея соответствующего разрешения. Основную часть клиентов составляли британские туристы или резиденты.

Косметолог расширяла свою клиентуру с помощью рекламы в интернете, а также через знакомых. При этом стоимость её услуг была почти вдвое ниже рыночной. Правоохранительные органы полагают, что она могла заниматься противозаконной деятельностью более 10 лет.

Женщине предъявили обвинения в преступлениях против общественного здоровья.