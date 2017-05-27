В Аликанте установят памятник Юрию Гагарину

В Университете Аликанте, на территории Политехнического института, 2 июня состоится торжественная церемония по установке пьедестала и передаче бронзового бюста Юрия Гагарина от ассоциации "Русский Дом в Аликанте" в дар Университету Аликанте.