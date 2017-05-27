В Аликанте установят памятник Юрию Гагарину

В Университете Аликанте, на территории Политехнического института, 2 июня состоится торжественная церемония по установке пьедестала и передаче бронзового бюста Юрия Гагарина от ассоциации "Русский Дом в Аликанте" в дар Университету Аликанте.
Открытие памятника проведут посол Российской Федерации в Испании Юрий Корчагин и ректор Университета Аликанте Мануэль Паломар. Начало мероприятия - в 18:00. Стратегический партнер установки монумента - фонд «Диалог Культур - Единый мир».Темы: Русская Испания Аликанте Культура