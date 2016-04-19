В Аликанте россиянина подозревают в жестоком убийстве

Он прибыл из Германии в Аликанте, чтобы провести там несколько дней, но обратно уже не вернулся: его убили в одной из квартир по улице Инмакулада-дель-Пла, а его расчлененное тело в дорожных сумках сбросили в озера Рабаса. Спустя более чем два месяца после происшествия, 10 июля прошлого года, сумки были обнаружены группой купавшейся в озерах молодежи. Несмотря на высокую степень сложности данного дела, полиции удалось его раскрыть и найти достаточное количество доказательств вины молодого гражданина России, сына бывшей подруги Велько, который несколько дней назад был заключен под стражу как автор убийства. Впрочем, свою вину он не признает. Пока не подтверждены и обстоятельства случившегося. По всей видимости, убийство произошло во время ссоры, причиной которой предположительно стал долг.

Две сумки, в которых предполагаемый убийца спрятал тело погибшего, были приобретены за несколько дней до трагедии. Несмотря на то, что обвиняемый настаивает на своей невиновности, его девушка подтвердила, что сопровождала его в момент покупки. По обвинению в предполагаемом содействии и сокрытии преступления были арестованы подруга задержанного, гражданка Украины, а также двое братьев - уроженцев Эквадора. Молодые люди познакомились в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

После их задержания полиция провела обыск в квартире, где был убит Велько. Вскрытие показало, что причиной смерти стали черепно-мозговые травмы, полученные в результате нескольких ударов по голове. Правоохранительные органы пока не установили, каким именно предметом они были нанесены и как именно преступник расчленил тело убитого.

Следователи выяснили, что после гибели Велько квартира была покрашена, а старый пол заменили на новый паркет. Несмотря на все меры предосторожности, предпринятые преступниками, полиции удалось собрать достаточно доказательств их вины.

Предполагаемый убийца не только отрицает свою вину, но и настаивает, что любил Велько как члена семьи, однако его версия оказалась неубедительной – прокурор постановил заключить его под стражу, и суд с ним согласился. Подельники, напротив, были временно отпущены на свободу.