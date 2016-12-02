В Аликанте пройдёт фотовыставка Елизаветы Рудневой

В Аликанте пройдет выставка работ Елизаветы Рудневой - девушки, которая успевает и бороться с тяжелой болезнью, и профессионально заниматься фотографией.

По словам организаторов выставки, Лиза уже "много лет борется с неизлечимой болезнью, а занятие фотографией дает ей стимул к жизни".

"Ассоциация «Дар» помогает людям вроде Лизы реализовать свой творческий потенциал. Именно поэтому мы проводим фотовыставку ее работ, все средства от продажи которых пойдут ей на лечение. Лизе чрезвычайно важна ваша поддержка. Она специально прилетит в Испанию, чтобы самой рассказать о своих работах, пообщаться с посетителями. Для вас это просто выставка, а для нее – это больше, чем надежда, дороже, чем деньги. В Рождество принято дарить подарки.

Подарите немного своего внимания и человеческого тепла Лизе! Приходите посмотреть на ее работы, тем более, что они просто замечательные. Приходите всей семьей и приводите друзей", - отмечают организаторы.

Выставка бытет открыта с 27 декабря по 10 января в ресторане LaTxaska Alicante по адресу: Calle Jaime II numero. 2 esquina La Rambla, 03004 Alicante. Открытие пройдет 27 декабря в 20:00. Гостей ждет фуршет и праздничная распродажа Лизиных открыток.