В Аликанте поймали известного украинского хакера

В Аликанте задержан один из крупнейших хакеров, на счету которого взлом огромного числа банкоматов, преимущественно в России и США.

Как сообщает Información, задержание стало возможным, благодаря совместным усилиям испанской полиции, ФБР, Европола и российской полиции. 40-летний гражданин Украины считается «мозгом» преступной группировки, ответственной за хищение сотен миллионов долларов у банковских учреждений. Мужчина обвиняется в преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

Хакер с помощью вирусного ПО взламывал банкоматы по всему миру. Это был основной, но не единственный метод хищения, использовавшийся преступниками.

У мужчины изъяли несколько миллионов биткоинов, которые были предположительно приобретены за похищенные у банков деньги.