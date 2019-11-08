В аэропорту Барселоны задержан мужчина, пытавшийся улететь в Москву с чемоданом живой рыбы

Сотрудники таможни и Гражданской гвардии задержали в аэропорту Барселоны «Эль Прат» мужчину, у которого в чемодане были пакеты с живыми мальками угрей. Как сообщает La Vanguardia, пассажир - 32-летний уроженец Малайзии. И отправлялся он в Москву.
Общей вес живого груза составил 26 килограммов. Специалисты выяснили, что это мальки угря Anguilla SPP, который занесен в Красную книгу. Контрабандист расфасовал мальков по 12 прозрачным пакетам с морской водой, и поместил их в чемодан.
Рыб доставили в Институт морских наук Барселоны. Возбуждено дело о преступлении против флоры и фауны.Темы: Русская Испания Барселона Происшествия Туризм