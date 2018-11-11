Украинцы просят открыть консульство в Валенсии

Украинская диаспора, проживающая в Испании, обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой открыть консульство в Валенсии.

Как сообщает Укринформ, просьба была передана Генеральному консулу Украины в Барселоне Оксане Драмарецкой во время празднования пятнадцатилетия украинской грекокатолической церковной общины.

Инициатива принадлежит группе, в которую вошли представители ряда украинских ассоциаций Валенсийского сообщества.

В настоящее время в Испании функционирует посольство Украины в Мадриде, Генеральное консульство Украины в Барселоне и Консульство Украины в Малаге.

В Валенсийском сообществе проживает около 20 тысяч украинцев. Вопрос об открытии консульства в регионе был поднят впервые за последние десять лет.