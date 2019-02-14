У сына Жириновского нашли гостиничный бизнес в Испании

Журналисты проекта «База» обвинили вице-спикера Госдумы, сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игоря Лебедева и его близких в ведении бизнеса в Испании. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», согласно материалам расследования, во владении семьи Лебедева две гостиницы — «Hotel Azul» в Барселоне и «Azuline Hotel» на Ибице, вилла «Altea Hills», расположенная в Аликанте, и апартаменты.
Сообщается, что общая стоимость зарубежного имущества политика оценивается примерно в два миллиарда рублей.
Сам депутат заявил радиостанции, что не станет обсуждать расследование, назвав его «полной чушью».
Напомним, что в 2018 году руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович высказал идею запретить Booking.com на волне контрсанкций в отношении США. Против закрытия ресурса тогда высказался член ЛДПР Игорь Лебедев.
Источник: РосбалтТемы: Русская Испания