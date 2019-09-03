Турпоток из России в Испанию вырос на 11%

С января по июль в Испании отдохнули 758,2 тыс. туристов из России. Это на 11,2% больше, чем за такой же период 2018 года, сообщает Национальный институт статистики. В июле в Испании побывали 184 тыс. российских туристов - на 5,2% больше.

Как сообщалось ранее, всего с начала года по июль включительно в Испании отдохнули более 48 млн иностранных туристов. Это на 1,9% больше, чем за такой же период 2018 года. Об этом сообщает Национальный институт статистики. За этот период иностранцы потратили в Испании 52,36 млрд евро. А это на 3,3% больше, чем в прошлом году. В июле страну посетили 9,9 млн иностранных туристов - на 1,3% меньше, чем в июле 2018-го. Но при этом потратили они 11,98 млрд, что на 2% больше.