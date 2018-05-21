Турпоток из Испании в Россию резко вырос из-за Чемпионата мира по футболу

Число туристов, путешествующих из Испании в Россию, выросло на 397%, благодаря Чемпионату мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

По подсчётам портала онлайн-бронирования eDreams, туристический поток в Россию вырос на 340% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а самый высокий рост зафиксирован среди туристов из Дании – 965%.

Средняя цена билетов в Россию, по данным портала, составляет 359 евро. В то же время цены отличаются в зависимости от страны: россияне в среднем платят за авиабилет 268 евро, французы – 383 евро, испанцы – 371 евро.

Основная масса туристов в период проведения чемпионата направляется в Москву, где пройдёт финал чемпионата, Санкт-Петербург, где состоятся матчи за третье и четвёртое место, а также в Сочи.

Самые популярные даты отражают оптимизм представителей той или иной нации на ЧМ-2018. Так, больше всего надежд на победу сборной питают испанцы и бразильцы, которые приобретают билеты на конец июня - начало июля, когда групповой этап уже завершится, в то время как россияне покупают билеты на более ранние даты. Среди испанцев самые популярные даты для путешествия в Россию – 29 июня, 2 и 4 июля.