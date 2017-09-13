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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Туристку из Севильи арестовали в аэропорту Петербурга за кражу косметички

          Туристку из Севильи арестовали в аэропорту Петербурга за кражу косметички

          09:57 13.09.2017

          54-летняя туристка из Севильи Мария дель Кармен Родригес Силес была арестована в Санкт-Петербурге по обвинению в краже косметички в местном аэропорту. Как сообщают информационные агентства Испании, предполагаемое правонарушение было совершено в момент, когда женщина вместе со своей дочерью ждала вылета в Москву. В столице путешественницы планировали пробыть с 6 по 10 сентября.

          По словам Лолы, дочери задержанной, инцидент произошел 6 сентября. Мария дель Кармен нашла косметичку на полу в зоне регистрации и спросила остальных пассажиров, не их ли это вещь. Получив отрицательный ответ, испанка забрала сумочку себе. "Я говорила матери, чтобы она ее оставила", - поделилась Лола. Открыв косметичку, принадлежавшую, по всей видимости, 20-летней гражданке РФ, туристка нашла в ней серьги, косметику, зарядное устройство для телефона, а также солнцезащитные и обычные очки. По оценке полиции, стоимость всех этих предметов составляет около 7 000 рублей, что примерно эквивалентно 100 евро.

          Лола рассказала, что ее мать оставила очки с диоптриями в сумочке и положила ее на один из вендинговых автоматов, а остальное забрала себе. После этого женщины отправились регистрироваться на рейс до Москвы. В этот момент их и настигла полиция. Офицеры спросили у путешественниц, нет ли у них чужих вещей, и Мария дель Кармен объяснила, что нашла бесхозную косметичку и забрала из нее несколько предметов. Общение с правоохранительными органами затруднялось тем, что полицейские не владели ни испанским, ни английским языками, отмечают испанские информагентства. Ждать прибытия переводчика испанкам пришлось с 10:00 до 20:00, а допросили предполагаемую правонарушительницу только в 3:00 следующего дня. После этого ее арестовали. 

          "Мы не попали на рейс до Москвы, и я нашла себе гостиницу, чтобы попытаться разрешить эту ситуацию", - рассказала Лола. Она немедленно связалась с Консульством Испании, однако результата это не принесло. "У них нет ни сердца, ни души", - заявила дочь пострадавшей. В воскресенье она вернулась в Испанию. Лола требует разобраться в случившемся и отмечает, что ее мать, которую после двух дней в участке перевели в тюрьму в ожидании суда, "никого не убивала". Слушание, в свою очередь, состоится по меньшей мере через два месяца. 

          По словам девушки, если бы ее мать постоянно проживала в Санкт-Петербурге, ситуация была бы кардинально иной: Мария дель Кармен могла бы находиться дома в ожидании суда и приходить только на допросы. "Я даже подготовила договор аренды, но судья сказала, что мама может сбежать, и запретила ей переезжать в съемную квартиру", - рассказала Лола.

          Задержанную обвиняют в краже, а не в мелком хищении, так как общая стоимость присвоенных вещей составляет более 5 000 рублей. В соответствии с подобной классификацией, максимальным наказанием может стать тюремное заключение сроком до 5 лет.

          На родине Лола связалась с Министерством иностранных дел, чтобы найти выход из положения. В МИД ей ответили, что решать данный вопрос следует с консульством, которое, в свою очередь, не передавало никаких сообщений о случившемся. Единственное, что могут сделать его сотрудники, - это раз в месяц навещать Марию дель Кармен, и проверять, в порядке ли она. "Не могу поверить, что все это происходит из-за косметички и 100-200 евро", - говорит дочь задержанной. 

          Для защиты ее интересов семья Марии дель Кармен наняла русскую женщину-адвоката, владеющею испанским языком. Стоимость ее услуг составляет около 50 000 рублей в месяц. "Оплата адвоката требует от нас значительных усилий", - рассказала Лола. Всего в семье четверо совершеннолетних детей, однако двое из них пока не работают и живут с матерью. Дочь также обеспокоена тем, что из-за ареста Мария дель Кармен может остаться без работы. 

          В заключение девушка рассказала, что визит в Россию был для них с матерью первым. Раньше туристки посещали другие европейские города, где с ними "никогда ничего не происходило".

          Темы: Русская Испания  Севилья Происшествия Туризм

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