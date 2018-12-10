Туристическая марка Andalusian Soul закрепилась на российском премиум-рынке

Туристическое объединение Andalusian Soul, в состав которого входит 4 андалусских города: Севилья, Малага, Кордова и Гранада, сумел закрепиться на российском рынке, благодаря сотрудничеству с туроператором Sol VIP Travel, работающем в сегменте «премиум».

Как отметили в мэрии Севильи, альянс, также известный как Eje Turístico, впервые вышел российский рынок. При этом отмечается, что в прошлом году туристы из России заняли 18 место по количеству бронирований в отелях города. В гостиницах андалусской столицы остановилось почти 16 тысяч российских туристов, что на 27,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Российский туроператор включил четыре города в своё экскурсионное предложение. Sol VIP Travel специализируется на индивидуальных программах и эксклюзивных турах для небольших групп, а также на деловом туризме.

Таким образом, Andalusian Soul продолжает свою стратегию по привлечению туристов на новых стратегических рынках. До этого внимание проекта было сконцентрировано, в первую очередь, на азиатском рынке: Японии и Юго-Восточной Азии, а также США и Латинской Америке.

Инициатива Andalusian Soul была создана в 2015 году при поддержке властей Кордовы, Гранады, Малаги и Севильи. Её цель заключается в продвижении туристического потенциала городов, а среди её главных направлений – объекты, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи, гастрономия, элитные отели и рестораны, а также продукция, защищённая по происхождению.