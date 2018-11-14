Треть туристов не из ЕС в Испании – россияне и китайцы

Среди туристов не из Евросоюза, приезжающих отдохнуть в Испанию, 33% приходится на жителей Китая и России.
Как сообщается в докладе Planet Intelligence, в сентябре доля российских туристов составила 16%, а китайских – 17%, что делает их лидерами в этом категории. 7% туристического потока в сентябре составили жители США, 5% приехали из Аргентины, 4% – из Марокко.
Китайцы также тратили в Испании больше других – в среднем по 510 евро на человека. За ними по расходам следуют американцы (501 евро), русские (335 евро), марокканцы (256 евро) и аргентинцы (196 евро).Темы: Русская Испания Туризм