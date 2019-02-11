Товарооборот между Испанией и Россией вырос на 6%

В 2018 году товарооборот между Испанией и Россией составил 5,6 млрд евро, продемонстрировав рост в 6%.

Посол Российской Федерации в Испании Юрий Корчагин отметил, что с 2014 года товарооборот между двумя странами снизился почти втрое. До введения санкций в отношении РФ товарооборот достигал 11 млрд евро, согласно российской статистике, и почти 15 млрд – по оценкам испанских властей.

С другой стороны, дипломат добавил, что в последние два года наблюдаются улучшения показателей, в частности, благодаря поставкам российского газа в Испанию.

В июне 2018 года «Ямал СПГ» отправил первую партию сжиженного природного газа в Испанию по долгосрочному контракту, который был заключён с испанской компанией Gas Natural Fenosa. В общей сложности до 2041 года в Испанию должно прибыть 37 танкеров с российским газом. Таким образом, по подсчётам Gas Natural Fenosa, в ближайшие 24 года страна будет получать по 3 млн кубометров газа ежегодно, что эквивалентно 8% годового потребления.