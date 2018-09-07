The New York Times: Скрипаля завербовали в Испании

Газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах Испании, сообщает, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль последние годы сотрудничал не только с британской, эстонской и чешской, но и испанской разведкой.

По информации The New York Times, Скрипаля завербовали именно в Испании, еще в конце 1990-х годов. Там, по данным газеты, он встречался с представителями британских спецслужб. Источник издания предполагает, что Скрипаль передавал им свдения о российской организованной преступности.