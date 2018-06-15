Тандем – новый журнал для русскоязычной Европы

В Марбелье, в клубе KITCH, состоялась презентация журнала на русском языке ТАНДЕМ. Это третий проект русскоязычной радиостанции РусРадиоМарбелья, которая работает на побережье уже 6 лет.

На презентации присутствовали друзья и партнёры учредителей самой известной радиостанции модного испанского курорта. Многие предприниматели из Испании, Финляндии, России и Армении уже выбрали сотрудничество с Марией Уибберли и Ириной Нефёдовой, учредителями РусРадиоМарбелья (www.rusradiomarbella.ru) и Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье (www.mirff.com). Другие смогли познакомиться с целостной медийной концепцией тандема Марии и Ирины на презентации журнала.

Мария Уибберли: «Пилотный номер журнала появился только 2 недели назад, а мы уже получили массу положительных отзывов от наших постоянных и новых слушателей и читателей. Нас просят прислать журнал по всей Испании, включая Майорку, даже из Нью-Йорка пришла заявка. Очень уважаемые люди из мира кино, музыки и политики с удовольствием соглашаются дать интервью новому изданию. Людям нравится разнообразный контент журнала и его подача».

Ирина Нефёдова: «На РусРадиоМарбелья можно услышать джингл: Для того, чтобы это понравилось вам, это сначала должно понравиться нам». Именно таким принципом мы руководствовались при подготовке и подборе материалов для нашего пилотного номера. Мы уважаем своих слушателей и читателей, хотим им предложить лучшее, теперь уже в печатном и он-лайнварианте».

День рождения прошёл в теплой атмосфере: с поздравлениями, подарками и пожеланиями успеха. Как отмечают издатели, этот, внушительного размера журнал, стал ещё одной платформой для объединения культур, созидания и благотворительности.