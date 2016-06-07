Стала известна личность россиянки, погибшей в Испании

Россиянкой, чье тело было обнаружено на борту яхты в порту города Росес (Жирона), оказалась 28-летняя уроженка Казани Лейла Султангареева. Она училась в Государственном университете управления в Москве, сообщает Русская служба новостей.

Лейла проводила каникулы с 48-летнем бизнесменом из Италии на арендованной яхте. Как сообщалось ранее, тела обоих были обнаружены работником порта. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Между тем на борту яхты полицейские нашли наркотики и алкоголь.