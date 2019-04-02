Спрос на ранее бронирование туров в Испанию вырос в России на 60%

Спрос на на акции раннего бронирования летнего отдыха в Испании вырос на 60%. По мнению экспертов, можно говорить о полном восстановлении туристического рынка.
"По итогам ранних продаж спрос на отдых в Испании вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. По нашему мнению, этим летом впервые можно говорить о восстановлении российского туристического рынка в Испании после кризиса 2014 года", — цитирует «Интерфакс-Туризм» представителей туроператора TUI Russia & CIS.
Чаще всего россияне бронируют отдых на конец июня и сентябрь. Обычно это 9-10 ночей в отелях 3 или 4 звезды.Темы: Русская Испания