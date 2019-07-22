Состояние отравившейся а Ибице русской девочки улучшилось

Состояние трехлетней девочки из России, которая, предположительно, съела экстази на Ибице, улучшилось. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, девочка все еще находится в больнице города Пальма, куда она была доставлена после того, как, предположительно, случайно съела экстази. Считается, что ребенок нашел наркотики в детском парке на острове Ивиса. Если изначально ее состояние оценивалось как критическое, теперь оно считается тяжелым.

Ранее в посольстве России в Испании отмечали, что держат на контроле ситуацию вокруг госпитализации трехлетней девочки. В свою очередь в генеральном консульстве РФ в Барселоне корреспонденту ТАСС отметили, что официальных обращений от родителей ребенка или от испанских властей не поступало.