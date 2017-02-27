Солисты Петербургского дома музыки выступят в Мадриде

В Мадриде 3 марта состоится концерт проекта «Посольство мастерства» - выступят молодые петербуржцы, лауреаты международных конкурсов Александр Петров (флейта) и Андрей Телков (фортепиано). Концерт приурочен к Международному женскому дню, а пройдет он на сцене Культурного центра вооруженных сил Испании.

Будет исполнена сказочная Соната Рейнеке «Ундина», Рондо-полька «Парижский воробей» Эжена Дамара, которую солист исполнит на флейте-пикколо, и проникновенная Восьмая соната Моцарта. Значительную часть программы составит русская музыка: виртуозная Токката Прокофьева и шедевры Чайковского – знаменитая Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», фортепианные пьесы из цикла «Времена года». Флейтист исполнит Сонату профессора своей альма-матер - Петербургской консерватории - Вячеслава Наговицина.

Александр Петров, 23 года, родился в городе Луга Ленинградской области. Студент Петербургской консерватории (класс Заслуженной артистки РФ, профессора Ольги Чернядьевой). Победитель Международного конкурса «Серебряный камертон» (Санкт-Петербург, 2009) и Международного фестиваля-конкурса «Окно в Европу» (Санкт-Петербург, 2010). Участник программ Дома музыки с 2012 года.

Андрей Телков, 25 лет, родился в Воронеже. Аспирант Петербургской консерватории (класс Заслуженного артиста РФ, профессора Александра Сандлера). Дипломант Международного конкурса им. Шумана (Германия, 2012). Обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов им. Я. Витола (Рига, 2013). Участник программ Дома музыки с 2011 года.

Культурный центр вооруженных сил Испании

Начало в 19.00, вход свободный, количество мест ограничено.

Адрес: Мадрид, calle Gran Via 13, 28013. Тел.: +34 91 360 1772.



«Посольство мастерства» – уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки и «Россотрудничества», проводящийся с 2012 года и включающий в себя выездные творческие встречи ведущих музыкантов в России, а также гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах. Следующий концерт цикла «Посольство мастерства» состоится в Мадриде в ноябре 2017 года, ко Дню народного единства.

Санкт-Петербургский Дом музыки — федеральное учреждение культуры, созданное в 2006 году с целью подготовки российских молодых музыкантов к международным конкурсам и фестивалям. Занимает дворец Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122. Художественный руководитель — известный виолончелист, Народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.

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