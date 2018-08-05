СМИ: в Марбелье задержали одного из лидеров «русской мафии»

По информации издания, криминальные авторитеты собирались восстановить обезвреженную полтора месяца назад преступную группировку и реорганизовать её. В ходе операции Kus в июне было задержано 129 человек, в том числе 7 «воров в законе».

Троих подозреваемых задержали во время встречи в одном из заведений на курорте, когда они предположительно обсуждали подготовку убийства. Они запланировали «сходку», на которой должны были присутствовать руководители ряда организаций. Устранением врага они хотели продемонстрировать мощь, которую сохранила группировка в Европе и впоследствии добиться гегемонии в криминальном мире, пишет издание.

Мужчин поместили под стражу. Они подозреваются в покушении на убийство, подделке документов и причастности к деятельности преступной группировки.

По данным El Mundo, речь идёт о грузинах, которые в последние годы стояли во главе «русской мафии» в Испании. Один из них считался «номером три» «русской мафии» в мире.

Как сообщают испанские СМИ, расследование началось в июле, когда полиции стало известно о нахождении в Марбелье нескольких человек, связанных с одним из «главных воров в законе в Европе». Он считался одним из лидеров преступной группировки, раскрытой в июне, при этом руководил он ею из Литвы. Следствие пришло к заключению, что нахождение крупных криминальных авторитетов на Коста-дель-Соль было связано с контролем преступной деятельности в Европе.

Глава ОПГ отдавал приказы разным кланам и даже выступал в качестве судьи во время внутренних конфликтов по поводу контроля и распределения функций и территории. В частности, удалось установить, что ранее после неудавшейся попытки убийства одного из «законников» в Валенсии, он собрал лидеров групп, базирующихся в Испании, в Литве, чтобы разрешить междоусобные проблемы, избежать войны между кланами и не привлекать внимания полиции.

Испанская полиция вела за ним слежку в Марбелье, в результате которой выяснилось, что его всегда сопровождала определённая группа людей. Также было установлено, что в распоряжении «мафии» были гостиничные номера и апартаменты, оформленные на имя третьих лиц.

После задержания агенты испанской полиции провели обыски в трёх домах и изъяли многочисленные материалы, которые будут детально изучены. Также были найдены поддельные польские и украинские документы.